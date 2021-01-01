حاخام إسرائيلي متطرف: علينا اختطاف قادة حماس لإعادة جنودنا الأسرى

القدس المحتلة /سما/

القناة السابعة العبرية - بقلم: الحاخام الإسرائيلي المتطرف دوف هالبرتل



إن الطريقة الصحيحة للإفراج عن الأسرى في غزة هي من خلال اختطاف كبار قادة حماس أو أسرهم سواء في غزة أو في أي مكان آخر في العالم، ولن يتم إطلاق سراحهم حتى عودة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حماس، علينا اختطاف كبار حماس واحتجازهم في البلاد في نفس ظروف الجنود الأسرى في غزة.

سيكون هذا هو الثمن المناسب، وليس هناك ثمن آخر، انتزاع كبير، اختطاف قائد تلو الآخر حتى تستسلم حماس، ومن الصعب تصديق أن غير ذلك ممكن عمليا.

كانت هناك بالفعل المزيد من العمليات الخيالية، في الأيام التي لم تكن فيها الدولة خائفة من العرب، فقط روح التراخي وقصر المكانة التي سيطرت على البلاد تنبض في قلوب أصحاب القرار المستعدين لدفع أسعار باهظة.

في واحدة من أكثر العمليات جرأة في الماضي، اختطفت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي ضباطًا سوريين كبارًا على الأراضي اللبنانية، وأطلقت سراح جنود إسرائيليين أسرى في سوريا، وشارك في جزء من العملية بنيامين نتنياهو.

ماذا يمكن أن يحدث إذا اختطفنا المسؤولين الكبار في حماس؟ هل سيطلقون صواريخ؟ لذا فليطلقوا النار وسوف نسوي غزة بالأرض، وسيفهمون من هو صاحب السيادة، وكيف ستتعامل إسرائيل معهم.

لا بد من تغيير جذري في المعادلة مع حماس والعرب في إسرائيل يجب أن يخافوا منا، وإذا قامت حماس بنفخ بالون واحد في الجنوب، فيجب قصف غزة بين عشية وضحاها، وتدمير الأحياء السكنية على كل بالون بعد إشعار الإخلاء.

هناك حاجة أيضًا لبدء العمليات البرية، لكني أخشى أن جيشنا قد لا يكون ماهرًا، ونحن نخشى نتائج القتال، لن يكون هذا مفاجئًا، نظرًا لمشاعر الدونية لدى قادة البلاد.



فقط مع التصميم والإصرار سوف تتآكل حماس في الوقت المناسب، سوف يفكرون ألف مرة في نفخ البالون لمستوطنات الجنوب، لأنهم يعرفون أن الجواب هو تدمير أحياء بأكملها في غزة.

إذا كان الطفل لا ينام جيداً في غلاف غزة، فإن ألف طفل يجب عليهم ألا يناموا جيداً في غزة، لكن هشاشة الدولة أدى إلى تحول الغلاف إلى كابوس.

حان الوقت لإحياء الكبرياء اليهودي، حاربوا كما فعلوا من قبل بعزم وإبداع، إن حماس تفهم فقط القوة لذا فإن العرب سيحترموننا، لذا فإن العالم سيحترمنا أيضًا، كما كرمونا في عملية عنتيبي 1976، كما احتقرونا عندما أطلقنا سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط.

هذه هي الطريقة لتحرير الجنود الأسرى، هذا هو السبيل لوقف البالونات أيضا، هذه هي الطريقة لجعل الجنوب مكانا هادئا، كما ستفعل أي دولة ذات سيادة، هذا هو السبيل لتحرير أنفسنا من الخوف من العرب ومن الخوف من العالم اللا سامي الذي وقع علينا.