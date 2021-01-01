بالفيديو: معلق رياضي من غزة يحصد العلامة الكاملة بمسابقة "أنت المعلق" المصرية

القاهرة/سما/

حصد المعلق الفلسطيني هشام معمر، العلامة الكاملة في الجولة الأولى لمسابقة "أنت المعلق" عبر قناة "أون تايم سبورتس" الرياضية المصرية.

ونال معمر إشادة لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي مدحت شلبي والناقد الرياضي حسن المستكاوي والمعلق بلال علام ومحمد فضل نجم الأهلي المصري السابق.

ويعد معمر أحد مواهب التعليق الرياضي في فلسطين والوطن العربي، وينتظره مستقبل كبير في هذا المجال.



وينتظر معمر ما سيسفر عنه تصويت المشاهدين عبر أرقام البرنامج، للانتقال للمرحلة المقبلة من المسابقة.

ويطمح معمر في الفوز بالمسابقة والتعليق على مباريات الدوري المصري من خلال قناة "أون تايم سبورتس"، كجائزة معلنة من قبل إدارة القناة للفائز بالمركز الأول.

يذكر أن معمر سبق له الفوز بمسابقة التعليق التي بثت عبر قناة الدوري والكاس القطرية قبل عامين، أهلته لكي يصبح محل اهتمام العديد من القنوات الرياضية.