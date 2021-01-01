  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حكومة دبي تصدر بيانا بشأن انفجار الميناء

الخميس 08 يوليو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة دبي تصدر بيانا بشأن انفجار الميناء



دبي/سما/

أصدر ميناء جبل علي بيانا حول حادثة الاحتراق التي وقت في إحد الحاويات مساء أمس في الميناء في مدينة دبي الإماراتية.

وجاء في البيان، اليوم الخميس، "اندلع أمس (الأربعاء) قبل منتصف ليل الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، و اتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء".


ولفت البيان إلى أنه لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.

وأكد البيان أنه وبعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء "جبل علي" بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث.

 وقد باشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.

#انفجار ميناء جبل علي #انفجار دبي #الامارات #حادث

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

الأخبار الرئيسية

رام الله

وفد "إسرائيلي" كبير يزور رام الله

مكتب نفتالي بينيت يرد على إدانة السفارة الأمريكية بهدم منزل شلبي

منصر

واشنطن تعلق على هدم منزل الأسير منتصر شلبي

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

--

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية