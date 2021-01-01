وكيل وزارة الأشغال يلتقي مسؤولة أممية ويناقش الأوضاع الإنسانية وإعمار غزة

غزة/سما/

التقى ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقر الوزارة بغزة ليين هاستنتغن منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، استعرض اللقاء القضايا الإنسانية في غزة والإعمار.

وقال سرحان أن اللقاء مهم، ويأتي ضمن اللقاءات المتعددة من الوفود والمبعوثين الأمميين إلى قطاع غزة، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، والتعرف على واقع وجهود الإعمار.

وأكد أن اللقاء استعرض مجمل القضايا الإنسانية الصعبة في غزة والأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة، وأعداد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشدد على أن وزارته تواصل جهودها في أعمال إزالة الركام وحصر وتدقيق الأضرار وتسجيلها وتجهيز ملفات الإعمار للبدء في الإعمار في حال وصول أموال الإعمار.