الاحتلال يهدد أهالي حمصة الفوقا في الأغوار بالاعتقال حال عدم الإخلاء

الاغوار / سما /

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالاعتقال في حال عدم إخلائها.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال هدد المواطنين في الخربة بإخلاء المنطقة، وفي حال عدم استجابتهم فإنه سيشن حملة اعتقالات بحقهم، ويهجرهم بالقوة، عدا عن نصب حواجز ثابتة على مداخل الخربة لإغلاقها.

يذكر أن الاحتلال هدم أمس الأربعاء، منشآت المواطنين في خربة حمصة بالكامل، وترك المواطنين دون مأوى، علما أن هذه المرة السابعة التي يهدم فيها الخربة منذ نهاية العام الماضي، بغية تهجيرهم من المنطقة.