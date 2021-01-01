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بلدية غزة تكشف سبب شح وصول المياه للسكان

الخميس 08 يوليو 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تكشف سبب شح وصول المياه للسكان



غزة/سما/

كشف أنور الجندي منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة، اليوم الخميس، بسبب أزمة المياه وشح وصولها لسكان مدينة غزة، هو الطلب المضاعف على المياه في فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هذا "الأمر يتكرر كل عام صيفاً وفي كافة مناطق القطاع".

وأوضح الجندي، لـ"إذاعة صوت الأقصى"، أن البلدية أغلقت خلال العامين الماضيين 15 بئراً من المياه بسبب شدة ملوحتها، منها آبار في الشيخ رضوان ومنطقة الرمال الغربية وأوجدنا آباراً بديلةً عنها من شرق المدينة.

ونوه إلى أن إمكانيات البلدية قليلة في ظل استمرار الحصار بشأن معالجة أزمة المياه، مشدّدًا على أن هناك هدر كبير في كميات المياه التي تُضخ في الشبكة للمواطنين إلى جانب وجود فاقد في الشبكة نتيجة التعدي غير المرخص من قبل المواطنين على شبكة البلدية.

#غزة #بلدية غزة #شح المياه

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