غزة: الشرطة البحرية تضبط "320" كيلو من الأسماك الملوثة

غزة/سما/

ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة، اليوم الخميس، ما يقارب "320" كيلو من الأسماك الملوثة بحوزة أحد صيادي مراكب الشنشولة في مدينة غزة فجر اليوم.

وقال رائد كمال صبرة، مدير دائرة أمن الساحل: إنه تم ضبط الكمية وتحريزها فوراً وحفظها في الثلاجات لحين حضور الجهات المختصة للإقرار بإتلافها".

وبين صبرة أن الكمية المحرزة تم إيجادها بحوزة الصياد وهو يصيد في مناطق ممنوع الصيد فيها نظراً لتلوثها وعدم صلاحية الأسماك المتواجدة في محيطها للأكل الآدمي.

وأشار صبرة إلى حضور وكيل النيابة العسكرية ليتم إتلاف الكمية المطلوبة حسب الأصول وبحضور الصياد