نابلس: الاحتلال يعيد تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة حتى روجيب

نابلس/سما/

أعادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة جنوب نابلس، وصولا الى قرية روجيب شرقا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال شرعت بإعادة تجريف طريق استيطانية تم الاستيلاء عليها من أراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة وصولا الى قرية روجيب بطول نحو 2.5 كم.

وأضاف، أن الطريق تصل الى منطقة يطلق عليها "خلة العبهر" في المنطقة الشرقية من روجيب"، موضحا ان قوات الاحتلال أخطرت قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة، وهناك تخوفات من نشاط استيطاني في محيطها.

وأشار دغلس إلى أنه في العام 1976 حاول المستوطنون بناء مستوطنة في المنطقة ذاتها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، بسبب صمود الأهالي ومقاومتهم.