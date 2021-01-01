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الاحتلال يفرج عن الطفل محمد أبو صفية من رام الله بشروط

الخميس 08 يوليو 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الطفل محمد أبو صفية من رام الله بشروط



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت الإفراج عن الطفل محمد أبو صفية (13 عاما)، من قرية بيت سيرا غرب رام الله بشروط.

وأوضح محامي النادي أحمد صفية، بأن الاحتلال اعتقل الطفل محمد أبو صفية في 6 من الشهر الجاري بعد استدعائه للتحقيق، مضيفا ان محكمة "عوفر" العسكرية فرضت عليه الاعتقال ليومين وغرامة مالية بقيمة (2500 شيقل)، وسجنا مع وقف التنفيذ لشهر لمدة سنتين، إضافة إلى تعهد بقيمة (8 آلاف شيقل) لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تستثني الأطفال من تنفيذ عقوباتها على شعبنا، وتوظف كافة الأجهزة بما فيها القضائية، وتخضعهم للمحاكمة العسكرية وللاعتقال وفرض الغرامات المالية، وتوقعهم وعائلاتهم على تعهدات بعدم تكرار الفعل.

#الاحتلال #محمد ابوصفية

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