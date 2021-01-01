مكتب نفتالي بينيت يرد على إدانة السفارة الأمريكية بهدم منزل شلبي

القدس المحتلة/سما/

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على إدانة سفارة الولايات المتحدة لدى تل أبيب، هدم قوات الجيش الإسرائيلي لمنزل الأسير الفلسطيني منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان يوم الخميس:" نحترم الإدارة الأمريكية لكن نتصرف وفق الاعتبارات الأمنية".حسب تقارير عبرية

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أدانت هدم سلطات الاحتلال منزل الأسير منتصر الشلبي من بلدة ترمسعيا، والمتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار قبل شهرين أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخر على حاجز زعترة قرب نابلس.

ويحمل الشلبي وعدد من أفراد عائلته الجنسية الأمريكية ، ويعتبر بيان السفارة الأمريكية الأول من نوعه في هذا السياق.

وقال بيان السفارة "من الضروري أن تتجنّب جميع الأطراف الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، فلا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات شخص واحد”. كما ذكرت القناة العبرية السابعة."