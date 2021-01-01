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المباحث العامة بغزة تضبط مصاغات ذهبية مسروقة بقيمة 4550 دينار

الخميس 08 يوليو 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة بغزة تضبط مصاغات ذهبية مسروقة بقيمة 4550 دينار



غزة/سما/

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة مصاغاتٍ ذهبية مسروقة تُقدر قيمتها بــ"4450" دينار أردني، خلال سلسلة جولات رقابية وتفتيشية لها استهدفت جميع أسواق ومحلات بيع الذهب في محافظات قطاع غزة.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة أن قسم الذهب المركزي بالمباحث يعمل بشكل منتظم وفق آلية استحدثتها إدارة المباحث، ليتم تسجيل الذهب من قبل البائع والمشتري بمنظومة الذهب الإلكترونية، للعودة لهذه الآلية عند وجود أي خلل.

من جانبه، ذكر الرائد عوض العطار رئيس قسم الذهب والمعادن الثمينة أنه جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط مصاغات ذهبية مسروقة على مستوى أسواق محافظات القطاع، وهي عبارة عن 2 من الخواتم وعقدين وأُسوارتين، مؤكداً ضبط جميع هذه المسروقات وإرجاعها لأصحابها حسب الأصول، والتعامل قانونياً مع من قام بعمليات السرقة.

#المباحث العامة #مسروقات #غزة

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