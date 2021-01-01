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شاهد : ماذا قالت زوجة الأسير منتصر شلبي على هدم الاحتلال منزلهما برام الله؟

الخميس 08 يوليو 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : ماذا قالت زوجة الأسير منتصر شلبي على هدم الاحتلال منزلهما برام الله؟



رام الله/سما/

علقت زوجة الأسير في سجون الاحتلال، منتصر شلبي، اليوم الخميس، على هدم الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلهما برام الله.

وقالت زوجة الأسير" أن هذا عقاب جماعي ومرفوض في كل العالم وسوف نظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت سوف نبني غيره"

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

و حاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير منتصر الشلبي، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

 وقامت قوات الاحتلال طوال ساعات الليل على هدم جدران المنزل الداخلية، وتمديد أسلاك كهربائية تمهيدًا لتفجير المنزل.

#رام الله #الاسير منتصر شلبي #زوجة الاسير منتصر شلبي #هدم منزل منتصر شلبي

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