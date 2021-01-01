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هواتف جديدة تطرحها سامسونغ قابلة للطي العمودي والأفقي

الخميس 08 يوليو 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواتف جديدة تطرحها سامسونغ قابلة للطي العمودي والأفقي



وكالات / سما /

كشفت مواقع مهتمة بالتقنيات الجديدة عن مواصفات عدد من منتجات شركة سامسونغ لصناعة الهواتف النقالة، يفترض أنها ستطرح قريبا للجمهور ضمن حزمة أجهزة الشركة الجديدة، التي تشتهر بصناعة هاتف Galaxy.

وقال موقع Tech Reader المتخصص بأخبار التكنولوجيا إن سامسونغ ستطرح هاتفا قابلا للطي من نوع Galaxy وموديل Z Fold 3، بالإضافة إلى هاتف آخر يحمل اسم Galaxy Z flip.

ويمكن طي الهاتفين، لكن الموديل فولد سيكون قابلا للطي العمودي، بينما سيطوى الموديل "فليب" بالشكل الأفقي.

ويتوقع أن تعلن الشركة عن الهاتفين الجديدين في أغسطس المقبل.

وقال موقع Korean Herald الكوري الجنوبي إن من المحتمل أن تطرح الشركة هاتفا ثالثا قابلا للطي أيضا كطراز ثان للهاتف Z flip.

ووفقا لبيان من سامسونغ فإنها لن تطرح هذا العام أي نسخة من هاتفها الشهير Note، لكن الموقع نقل عن مصادره أن هناك بديلا لهذا الطراز سيحمل اسم Galaxy S21 Ultra.

ووفقا للموقع، فإن هواتف فولط ستحتوي على شاشة قابلة للطي بمقياس 7.55 بوصات، كما سيكون فيها خمس كاميرا، ثلاث في الخلف واثنتان في الأمام.

وستكون واحدة من هذه الكاميرات الأمامية مزروعة تحت الشاشة، في تجربة هي الأولى من نوعها لسامسونغ، بحسب الموقع.

#سامسونغ #قابلة للطي #هواتف

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