مستشفى حمد بغزة و"أطباء فرنسا" يبحثان التعاون في مجال الأطراف العلوية

غزة / سما /

استقبل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية اليوم وفدًا من مؤسسة أطباء بلا حدود - فرنسا، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تطوير خدمة الأطراف العلوية عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وضم وفد منظمة أطباء بلا حدود - فرنسا كلاً من السيدة تيتيانا شياريلا مسؤولة الأنشطة الطبية والسيدة جولي هولس مديرة العلاج الطبيعي وأ. عبد الحميد قرضاي مسؤول العلاج الطبيعي بمكتب غزة، فيما كان في استقبالهم كلاً من المدير الإداري والمالي والقائم بأعمال المدير العام في مستشفى حمد م. بسمان العشي والمدير الطبي د. هبة أبو عاصي ورئيس قسم التأهيل ومسؤول التحويلات الطبية د. محمود عودة ورئيس قسم الأطراف الصناعية في المستشفى أ. أحمد العبسي.

وخلال اللقاء، استعرض العشي إنجازات المستشفى في العامين السابقين، حيث عملت الأقسام الرئيسة الثلاثة (الأطراف الصناعية، التأهيل الطبي، السمع) بشكل حثيث على حصول نحو 14 ألف مريض من ذوي الإعاقة على الخدمات التأهيلية الملائمة لاحتياجاتهم.

وقال العشي أن المستشفى يعمل منذ افتتاحه في ابريل 2019 على تركيب أطراف علوية وظيفية وجمالية وأنه سيبدأ بتركيب أطراف علوية الكترونية خلال العام الجاري وذلك ضمن خططه التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، مرحّبًا بفرصة التعاون المشترك مع منظمة أطباء بلا حدود بما يضمن مصلحة مبتوري الأطراف في قطاع غزة بالحصول على خدمات ذات جودة عالية.

من جهته قال العبسي أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد تعتبر من التقنيات الجديدة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية حيث تتم عبر مسح اليد والأصابع من خلال ماسحة ثلاثية الأبعاد وطباعة كف بديل، بحيث تتم عملية تركيب الطرف بشكل أسرع وتكلفة أقل، ما يضمن وصول الخدمة لعدد أكبر من الأشخاص".

وناقش الطرفان سبل التعاون وتقديم الخدمة للمستفيدين في قطاع غزة على أعلى مستوى، بما يضمن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشمل جميع مستويات البتر وليس فقط على بتر الكف والأصابع.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة داخل الورشة الخاصة بتصنيع الأطراف الصناعية، عبر خلالها الوفد عن اعجابه بالإمكانيات المتقدمة التي يعمل بها المشفى والنجاحات التي حققها فيما يخص تأهيل ذوي البتر ومساعدتهم ليصبحوا أكثر استقلالية.