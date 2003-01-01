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الاحتلال يخطر بهدم عمارة سكنية في شعفاط تؤوي 55 شخصا

الخميس 08 يوليو 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت قاطنيها أسبوعين للإخلاء.

وقال الأسير المحرر ناصر أبو خضير ، إن مخابرات الاحتلال أخطرت بهدم عمارتهم السكنية في الجهة الغربية من بلدة شعفاط، والمشيدة منذ العام 2003، تعود لأكثر من 10 عائلات مقدسية، وتضم نحو 55 فردا. 

وأشار إلى أن العمارة تبعد 200 متر عن مستوطنة "رامات شلومو"، وسلطات الاحتلال تتذرع بهدمها منذ العام 2005، حيث أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.

#الاحتلال #شعفاط

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