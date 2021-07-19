خانيونس: بلدية عبسان الكبيرة تعلن توفر 75 وظيفة شاغرة..صورة

خانيونس/سما/

أعلنت بلدية عبسان الكبيرة، صباح اليوم الخميس، عن توفّر وظائف شاغرة مؤقتة عدد (75)، وذلك عبر البوابة الفلسطينية للتشغيل والخاصّة ببلدية عبسان الكبيرة.

ودعت البلدية المهتمين بمتابعة الروابط أدناه، والتسجيل للوظائف المعلنة، مع ضرورة إرفاق صورة الهوية أثناء التسجيل.

1- وظيفة: مرشدة بيئية (عدد 5). اضغط هنا

2- وظيفة: مراقب عمال (عدد 5). اضغط هنا

3- وظيفة: عامل نظافة مع عربة كارو (عدد 65). اضغط هنا

ونوهت البلدية أن آخر موعد لاستقبال الطلبات: يوم الأربعاء 2021/07/19، وفيما يلي نص الاعلان كما نشرته البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:





