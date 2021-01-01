  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن تعلق على هدم منزل الأسير منتصر شلبي

الخميس 08 يوليو 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلق على هدم منزل الأسير منتصر شلبي



واشنطن/سما/

أدانت واشنطن، هدم قوات الاحتلال الإسرائيليّ لمنزل الأسير الفلسطيني، منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر".

وقالت السفارة في تغريدتها: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتجنب جميع الأطراف الإجراءات الأحاديّة الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين كعقاب".

وأضافت السفارة: "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات شخص واحد"، على حدّ قولها.

وهدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير الشلبي، صباح اليوم، واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفّذ شلبي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 أيار/ مايو الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال، شلبي يوم 6 أيار/ مايو، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.

#واشنطن #الاحتلال #الاسير منتصر شلبي #منفذي عملية حاجز زعترة #هدم منزل منتصر شلبي

الأكثر قراءة اليوم

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

واشنطن بوست تتساءل: ما هي مشكلة الفلسطينيين مع السلطة؟

الأخبار الرئيسية

كورونا الضفة

وزير الصحة: وفاتان و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و140 حالة تعاف

--

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

تفجير

فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية