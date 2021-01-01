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النخالة: أحمد جبريل كان عصياً صعب المراس لا يهادن ولا يجامل

الخميس 08 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: أحمد جبريل كان عصياً صعب المراس لا يهادن ولا يجامل



غزة/سما/

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، الأمين العام للجبهة الشعبية (القيادة العامة) ، أحمد جبريل، مشيداً بنضال الراحل ضد الاحتلال الصهيوني، وبرحلة صموده وثباته من أجل تحرير فلسطين.

وقال القائد النخالة في رسالة تعزية بالراحل جبريل: تلقينا ببالغ التسليم بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة الرفيق المناضل والقائد الصلب أحمد جبريل "أبو جهاد" ، أحد القادة التاريخيين للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية، الذي وافته المنية بعد رحلة صمود وثبات طويلة قاوم خلالها العدو الصهيوني بكل بسالة وقوة وكانت المقاومة شغله الشاغل وهمه الذي كرس كل وقته وحياته من أجله".

وأضاف: عاش القائد الكبير والأخ العزيز حياته متنقلاً في مناطق اللجوء والشتات يحذوه حلم العودة إلى فلسطين التي أحبها وغرس في نفوس قيادات وكوادر الجبهة وأبناء الشعب الفلسطيني قيم الثورة والتضحية في سبيل تحريرها من دنس الغاصبين".

وأوضح القائد النخالة، أن الراحل أحمد جبريل، كان عصياً صعب المراس لا يهادن ولا يجامل، وقضى عمره متمسكاً بالثوابت والحقوق مؤمناً بالنهج الثوري محافظاً على الثوابت، ومدافعاً عن حق المقاومة المشروع، رافضاً لكل مشاريع التفريط والتنازل مهما كانت المبررات ومهما كانت الأوهام التي تساق لتبرير جريمة التوقيع على اتفاق أوسلو المشؤوم.

وتابع بالقول: لقد ربطتنا بالراحل الكبير علاقة شخصية ونضالية كبيرة وواسعة، عنوانها الالتزام العميق بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وعن أبناء شعبنا والحرص على رعاية وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، والعمل على تحقيق وحدة الكل الوطني الفلسطيني على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق وعدم التنازل أو التفريط".

وتقدم القائد النخالة، باسمه وباسم المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيادات وكوادر الحركة في الداخل والخارج، بأحر التعازي والمواساة من قيادة وكوادر الجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بوفاة هذا الرمز الوطني الكبير، وخص بالعزاء عائلة الراحل الكبير وأبناءه وأسرته وجميع محبيه.

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