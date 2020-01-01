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ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج

الخميس 08 يوليو 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج



وكالات / سما /

دخل رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد المستوى الرائع الذي يقدمه في بطولة يورو 2020.

ورغم أن موسم رحيم ستيرلينج مع مانشستر سيتي لم يكن بالمستوى المطلوب، إلا أنه رد على جميع المشككين بقدراته من خلاله الأداء المميز الذي يقدمه في بطولة يورو 2020، حيث قاد منتخب بلاده للعبور إلى المباراة النهائية.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن “إندبندنت” البريطانية أن رحيم ستيرلينج يرحب بفكرة الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف والانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وخسر رحيم ستيرلينج مركزه الأساسي في مانشستر سيتي خلال معظم مباريات مرحلة الإياب من الموسم الماضي، الأمر الذي يجعله يفكر بتغيير الأجواء كونه بدأ يخسر ثقة مدربه بيب جوارديولا.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج، ورغم أن بيب جوارديولا سيحاول جاهداً الإبقاء عليه، لكن السيتزنز قد يكون مضطراً لبيعه من أجل تمويل صفقة هاري كين.

يذكر أن هذه ليست المرة لتي يرتبط فيها رحيم ستيرلينج بالانتقال إلى ريال مدريد، فمنذ عدة سنوات وهناك مصادر تؤكد أن النادي الملكي معجباً بالمهاجم الإنجليزي ويتمنى الحصول على خدماته، لكن الظروف لم تكن تسمح بذلك.

#مانشستر سيتي #رحيم ستيرلينج #ريال مدريد

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