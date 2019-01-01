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برشلونة يعتذر رسمياً عن واقعة جريزمان و ديمبيلي

الخميس 08 يوليو 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعتذر رسمياً عن واقعة جريزمان و ديمبيلي



وكالات / سما /

تفاعلت إدارة نادي برشلونة مع الأزمة التي أثارها الفيديو المُثير للجدل الذي كان بطله نجمي الفريق أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، وتضمن بعض العبارات العنصرية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول لمقطع مصور يظهر فيه النجمان دخل غرفة فندقية، وذلك أثناء جولة للفريق خارجية في عام 2019 باليابان، وخرجت بعض الألفاظ غير المُناسبة تجاه عُمال يابانيين كانوا يقومون ببعض الإصلاحات الفنية داخل الغرفة.

وخرج ديمبيلي ومعه جريزمان بعد انتشار الفيديو بشكل موسع ليعتذروا عما حدث، وعبروا عن احترامهم للشعب الياباني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن النادي الكتالوني اعتذر رسمياً لمُشجعيه في اليابان، ولشركائه في البلد الأسيوي.

ونقل التقرير نص اعتذار برشلونة الذي قال فيه النادي :”لامكان للعنصرية في النادي، لهذا السبب فإن برشلونة يعتذر رسمياً لكل من تعرضوا للإساءة من الجماهير والشركاء”.

وتواصل البيان بالقول :”إدارة النادي ستبذل كل شيء مُمكن لضمان ألا تتكرر هذه المواقف من جديد في المُستقبل، واللاعبان عبروا بالفعل عن اعتذارهم وأسفهم للجماهير اليابانية والشركاء، ولكن النادي سيُواصل اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة”.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي #جريزمان

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