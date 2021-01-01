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روسيا تبحث مع حماس الأوضاع في قطاع غزة

الخميس 08 يوليو 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تبحث مع حماس الأوضاع في قطاع غزة



غزة/سما/

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الوضع في قطاع غزة عبر الهاتف.

وقال بيان الخارجية الروسية إنه: "في 7 يوليو، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس".

وأوضحت الوزارة أن "أبو مرزوق أدلى خلال الحديث بآرائه حول تطورات الوضع فيما يتعلق بضرورة حل المشاكل الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين".

كما ناقش الطرفان، وفق الوزارة، قضية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية "باعتبارها الركيزة الأساسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

#روسيا #حماس #غزة

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