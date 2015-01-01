برعاية جوال:إطلاق برنامج Code for Palestine للسنة السابعة على التوالي

رام الله/سما/

أطلقت شركة جوال برنامج "Code for Palestine" لتعلم البرمجة وريادة الأعمال، والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعةالاتصالات للتنمية المجتمعية منذ عام 2015، والذي يستهدف الطلابذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، وسيواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثلاث سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع.

من جهته أشار عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال أن الهدف الرئيسي من برنامج Code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل رفع كفاءة الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لإنجاز مشروعات تكنولوجية شخصية.

وقالت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية " أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تمثلت في استلام طلبات الالتحاق بالبرنامج في الضفة وغزة، وتم عقد امتحان القبولومقابلة الطلاب الذين انطبقت عليهم شروط التقديم، وأشارت إلى أنه سيتلقى الطلبة المنتسبين للبرنامج أكثر من 60 ساعة تدريبية سنوياً عبر لقاءات دورية على مدار السنة إضافة إلى 92 ساعة تدريبية خلال المخيم التدريبي المكثف في العطلة الصيفية، يتلقون خلالها تدريبًا عمليًا ونظريًا على الطرق المختلفة للتصميم المعاصر و اكتشاف الأفكار الإبداعية من خلال خلق طرق جديدة للتفكير، مما يؤهلهم للحصول على منح من جامعات عالمية مرموقة خاصة في مجال التكنولوجيا والبرمجة والهندسة ".

وأضافت أبو عون حمد أنه يتم تدريب الطلاب من قبل مجموعة من طلاب Stanford University الأمريكية، حيث ارتفع عدد المدربين الدوليين من 4 في 2015 إلى 22 في 2021 بالإضافة إلى 3 مدربين محليين وبمشاركة 45 طالب من الذين سبق وتخرجوا من البرنامج كمساعدين للمدربين، يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج هذا العام 158 طالب وطالبة يتلقون الدروس التعليمية والتدريبية افتراضيا عبر الإنترنت، وأفادت إلى أن عدد خريجي البرنامج مع نهاية المخيم التدريبي الذي انعقد في العام الماضي 2020 بلغ 134 طالب وطالبة من الضفة وغزة، و سيتم تخريج 47 طالبة و طالب مع اختتام المخيم التدريبي لهذا العام 2021.