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الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف

الخميس 08 يوليو 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف



القدس المحتلة/سما/

 أفرجت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، بعد 9 أشهر في الاعتقال الإداري.


واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف (64 عامًا) مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وحولته للاعتقال الإداري، وذلك بعد عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل والمباشرة بإطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بمشاركة حركة “حماس” العام الماضي.


علمًا أن اعتقاله الأخير جاء بعد نحو شهرين من الإفراج عنه، إثر قضائه 15 شهرًا في الاعتقال.

يذكر أن القيادي حسن يوسف أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 23 سنة، وأبعده الاحتلال إلى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992، وانتخب نائبًا في المجلس التشريعي عام 2006.



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#حماس #حسن يوسف #رام الله #الاعتقال الاداري

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