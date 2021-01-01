محافظ جنين يدين الاعتداء على مقر "هيئة الأسرى"

جنين / سما /

أدان محافظ جنين أكرم الرجوب الاعتداء الآثم على مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة جنين، الليلة الماضية، معتبرا ما جرى "خارجا عن كل القيم الوطنية، بما تمثله الهيئة من رمزية وطنية وقدسية جامعة لواحدة من أهم القضايا النضالية المحقة لشعبنا الفلسطيني منذ فجر الثورة، وهي قضية أسرانا وأسيراتنا خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي".

وأوعز الرجوب في بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، للأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في حادثة إطلاق النار على مقر الهيئة، للوصول للجناة وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل.

وتساءل: لمصلحة من يتم التجرؤ والاعتداء على مقر الهيئة؟ وهل هناك من تناقض لعملها سوى مع الاحتلال وأدواته.

من جهتها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاعتداء المشبوه الذي طال مقرها، ما أدى الى تحطيم الزجاج، وإلحاق أضرار بالغة داخله.

وأعربت الهيئة، عن أسفها جراء هذا الاعتداء الهمجي، اللاوطني واللاأخلاقي، والذي يعتبر استكمالا للهجمة الإسرائيلية على قضية أسرانا، وأن من قاموا بهذا العمل خارجون عن القانون وعن أعرافنا الوطنية.