  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الأسرى: هدم منزل الأسير شلبي جريمة مزدوجة مخالفة للقانون الدولي

الخميس 08 يوليو 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، بغزة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على تدمير وتفجير المنزل الذي يأوي عائلة الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل أن تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

واعتبرت الوزارة بأن سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين جريمة مزدوجة المعاناة، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وذويهم، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يكتفي بتعذيب الأسرى داخل السجون، بل ويتعمد على ملاحقة ذويه بالخارج كعقوبة جماعية، بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين.

وأضافت، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منازل عوائل الأسرى يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم.

يذكر، أن الاحتلال اعتقل شلبي بتاريخ 5-5-2021 بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة جنوبي نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

#وزارة الأسرى #منتصر شلبي #القانون الدولي #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

الأخبار الرئيسية

--

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

تفجير

فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية