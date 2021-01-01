طاقم مستشفى الهلال الاماراتي يستأصل ورما بجوار الرحم لأربعينية

غزة / سما /

نجح الطاقم الطبي برئاسة الدكتور كمال الشاعر في مستشفى الهلال الإماراتي من استئصال ورم بحجم 12*10 سم بجوار الرحم لأربعينية، كانت تعاني من آلام شديدة أسفل الرحم.



وأوضح المدير الطبي الشاعر ، أن المريضة تم استقبالها وهي تعاني من آلام شديدة أسفل الرحم، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود ورم بجوار الرحم، حيث قام الطاقم الطبي بإجراء عملية استئصال ورم في قسم العمليات وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة وعافية.



وشارك في اجراء العملية كلا من الدكتور جهاد الكرنز، والدكتور عمر أبو محسن وطاقم التخدير والتمريض.