  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طاقم مستشفى الهلال الاماراتي يستأصل ورما بجوار الرحم لأربعينية

الخميس 08 يوليو 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نجح الطاقم الطبي برئاسة الدكتور كمال الشاعر في مستشفى الهلال الإماراتي من استئصال ورم بحجم 12*10 سم بجوار الرحم لأربعينية، كانت تعاني من آلام شديدة أسفل الرحم.


وأوضح المدير الطبي الشاعر ، أن المريضة تم استقبالها وهي تعاني من آلام شديدة أسفل الرحم، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود ورم بجوار الرحم، حيث قام الطاقم الطبي بإجراء عملية استئصال ورم في قسم العمليات وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة وعافية.


وشارك في اجراء العملية كلا من الدكتور جهاد الكرنز، والدكتور عمر أبو محسن وطاقم التخدير والتمريض.

#مستشفى الهلال الاماراتي

الأكثر قراءة اليوم

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

الأخبار الرئيسية

--

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

تفجير

فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية