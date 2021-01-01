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الصحة الإسرائيلية: وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا.. تعليمات للمشافي بإعادة فتح أقسام كورونا

الخميس 08 يوليو 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا.. تعليمات للمشافي بإعادة فتح أقسام كورونا



القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتسجيل 518 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 74,421 فحصا لكورونا، لتبلغ نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس 0.7%. وذكرت الوزارة أن 111 إصابة أخرى بالفيروس سُجلت منذ منتصف الليلة الماضية.

ويوجد حاليا 3568 مريضا بكورونا، يرقد 78 منهم في المستشفيات. وارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 46 مريضا، بينهم 16 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ووصفت حالة 18 مريضا منهم بأنها حرجة. وبلغت حصيلة الوفيات 6430 منذ بداية الجائحة.

وتوفي في مستشفى "رامبام" في حيفا، الليلة الماضية، مسن (86 عاما) من كريات بيالك، من جراء إصابته بكورونا. ونُقل المسن إلى المستشفى بحالة خطيرة، الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من تلقيه جرعتي اللقاح المضاد لكورونا. ويرقد في هذا المستشفى 5 مرضى تتراوح أعمارهم بين 64 – 80 عاما، وكان جميعهم قد تلقوا جرعتي التطعيم، كما أن جميعهم أصيبوا بطفرة "دلتا".

وأضافت معطيات الوزارة أن 5,696,225 شخصا تلقوا جرعة التطعيم الأولى، و5,186,400 بينهم تلقوا الجرعة الثانية.

و توقع مسؤولون كبار في وزارة الصحة أن يصل عدد الإصابات بكورونا بعد 10 أيام إلى ألف يوميًا إذا ما بقيت وتيرة تفشي الداء على حالها.

من جهته مدير عام وزارة الصحة قال : المعطيات تدل على أن فيروس كورونا ينتشر في أماكن مختلفة، وسيبدأ مجددًا بالتفشي في المجتمع العربي ولدى "الحريديم".


واصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات للاستعداد لإعادة فتح أقسام كورونا من جديد.

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