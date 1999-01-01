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صور: شقيقان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم قرب نابلس

الخميس 08 يوليو 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: شقيقان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم قرب نابلس



نابلس/سما/

 قام الشقيقان الفلسطينيان عطا الله وخميس الصيرفي (60 عاما) بتحويل طائرة من طراز بوينغ 707 إلى مطعم يطلقان عليه اسم “مطعم وكوفي شوب الخطوط الجوية الفلسطينية الأردنية” في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ويعمل كهربائيون ورسامون في منطقة وادي الباذان بالقرب من نابلس، على تجهيز الطائرة وتحضيرها لنوع جديد من الإقلاع، كمطعم وقاعة مناسبات.

تم شراء الطائرة من قبل التوأم الصيرفي، تاجرا الخردة السابقين، مقابل 100 ألف دولار من مالكها الإسرائيلي السابق عام 1999، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أوقف المشروع، قبل أن يعود الشقيقان للعمل عليه، ويتوقعان فتح أبواب طائرتهم للزبائن في غضون شهر.



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#طائرة #مطعم طائرة في نابلس #لخطوط الجوية الفلسطينية الأردنية #عطا الله وخميس الصيرفي

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