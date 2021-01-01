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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويسرق مبلغا ماليا في الخليل

الخميس 08 يوليو 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وهم: داوود بنات (44 عاما) ونجله ايوب (18 عاما)، واحسان طافش، وعبد الله طافش، وهشام طافش.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت المواطن يحيى القواسمي، عقب دهم منزله في مدينة الخليل.

كما فتشت قوات الاحتلال منزلي المواطنين عماد ابو شرار في مخيم العروب، وراجي البطاط في بلدة الظاهرية جنوبا، وسرقت مبلغا ماليا من منزل الأخير بقيمة 12 الف شيقل.

#الاحتلال #الخليل

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