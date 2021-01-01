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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

الخميس 08 يوليو 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 666 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 122 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115031 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1840 حالة، إجمالي المتعافين 112117 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1074حالة وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، من بينها 29 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخص

#وزارة الصحة بغزة #غزة #اصابات كورونا في غزة #وفيات كورونا في غزة

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