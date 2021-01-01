التعليم يوضح أين وصلت عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة والجهود المبذولة لإعلان النتائج

رام الله/سما/

ذكر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله صادق الخضور، تفاصيل سير امتحانات الثانوية العامة - توجيهي 2021 في فلسطين، وعمليات تصحيح الاختبارات التي انتهى من الطلبة.

وأوضح في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين" صباح الخميس، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة – توجيهي 2021 ، بدأت منذ السبت قبل الماضي ، حيث أن هناك 6 مراكز تصحيح في قطاع غزة والضفة الغربية تعمل على قدم وساق.

وتابع: "عمليات التصحيح في امتحاني اللغة الغربية والتربية الدينية شارفت على الانتهاء بفضل تفاني المعلمين الذين يداومون بشكل إضافي؛ بهدف تدارك الأسبوع الذي تسبب في تأجيل الامتحانات بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة".





وفيما يتعلق بموعد إعلان نتائج الثانوية العامة – توجيهي 2021، أفاد الخضور، بأن وزير التعليم كان قد أعلن في احدى المقابلات قبل بدء الامتحانات بأنه يأمل أن تكون النتائج مع بداية شهر أب المقبل.

وأردف الخضور قائلاً إن "الموعد المفترض بداية شهر 8 ولكن قد يكون قبل ذلك بيوم أو يومين أو بعد، وهذا ما يحدده سير الأمور على الأرض."

ونوه إلى أنه في صبيحة اليوم التالي لعقد أي امتحان تبدأ عمليات التصحيح، مبينا أن بعض فروع الثانوية العامة تنتهي من تقديم الامتحانات يوم السبت المقبل، فيما سيكون أخر امتحان يوم الاثنين القادم.