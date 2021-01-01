رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر هدم الاحتلال خربة حمصة الفوقا في الأغوار للمرة السابعة ومحاولته تهجير المواطنين منها بالقوة.

كما وتناولت الصحف ايضا قيام ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن بتجميد عمل "صندوق ابراهام" لدعم التطبيع.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يهدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار ويحاول تهجير المواطنين منها بالقوة

- الرئيس يعزي بوفاة القائد الفلسطيني أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة

- صحيفة اسرائيلية: إدارة بايدن تجمد عمل «صندوق أبراهام» لدعم التطبيع

- مطالبات وطنية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بوفاة المواطن شادي نوفل في سجون "حماس"

- هرتسوغ يؤدي اليمين رئيسا لإسرائيل ويتعهد بالسعي من أجل السلام

- الغضنفر يواصل زئير الحرية لليوم الـ65

- بشارة: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

- "التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

- مصرع فتى بانقلاب جرار زراعي في بلدة بيت أولا وشاب بحادث سير شرق قلقيلة

- الأسير اسامة الاشقر يعلن الاضراب المفتوح عن الطعام اسنادا للغضنفر

- وفاة و89 اصابة جديدة بـ"كورونا"

* "الأيام":

- الاحتلال يهدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار ويحاول بالقوة تهجير عائلاتها من المنطقة

- دبي: انفجار هائل في ميناء جبل علي واندلاع حريق في حاوية

- تقرير طبي إسرائيلي: أبو عطوان معرض لاحتمال وفاة مفاجئة أو حدوث عجز دائم

- الحكومة: ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من ثبت تقصيره أو إهماله بموضوع اللقاحات

- دمشق: وفاة أحمد جبريل الأمين العام لـ"القيادة العامة"

- صدمة لإسرائيل والإمارات: إدارة بايدن تجمد عمل "صندوق أبراهام" لدعم التطبيع

- "كورونا": وفاة و89 إصابة جديدة

- إسرائيل تقر معايير موحدة للقيود للحد من تفشي "كورونا"

- "بتسيلم": ما يجري في خربة حمصة "جريمة حرب"

- رام الله: الاحتلال يغلق مؤسسة ويعتقل مديرة مؤسسة أخرى

- بايدن يستقبل العاهل الأردني يوم 19 الجاري

- وفاة مواطن وإصابة ثالثة في حادث سير شرق قلقيلية

- أربعة ملايين وفاة "كورونا" حول العالم وتحذير أممي من التسرع في رفع القيود

- وفد إسرائيلي يجري مباحثات في المغرب

- اعتقال إسرائيلي للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية خطيرة

- تنصيب هرتسوغ رئيسا لاسرائيل

* "القدس":

- هدم قرية حمصة الفوفا بالاغوار الشمالية واقتحام جنين وحملة اعتقالات واسعة بالضفة

- الأسير أبو عطوان يواجه قدره بعزيمة فولاذية ويواصل اضرابه المفتوح حتى الحرية أو الشهادة

- انكلترا تتأهل الى نهائي كأس أمم اوروبا لمواجهة ايطاليا

- ادارة بايدن تجمد عمل "صندوق ابراهام" لدعم التطبيع

- وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة أحمد جبريل في دمشق

- الاحتلال يغلق مؤسسة لجان العمل الزراعي بالبيرة ويعتقل الدكتورة شذى عودة

- بشارة: تسوية الملفات العالقة مع اسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا ويجنبنا انهيارا ماليا

- وفاة و89 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- هدم قرية العراقيب للمرة الـ 190

- اسرائيل تقر معايير موحدة للقيود في ظل الفيروس