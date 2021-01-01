مستوطنون وعناصر مخابرات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

رام الله / سما /

شن صباح اليوم الخميس ، عشرات المستوطنين اقتحاماً لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس، حيث تشهد القدس عمليات تهجير قسرية للمواطنين وهدم منازلهم، إضافة إلى حملات الاعتقال اليومية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.