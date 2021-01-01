  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون وعناصر مخابرات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

الخميس 08 يوليو 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون وعناصر مخابرات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى



رام الله / سما /

شن صباح اليوم الخميس ، عشرات المستوطنين اقتحاماً لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس، حيث تشهد القدس عمليات تهجير قسرية للمواطنين وهدم منازلهم، إضافة إلى حملات الاعتقال اليومية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

تفجير

فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

حماس

حمـاس تهدد جنود الاحتلال: يمكننا الوصول إليك..لا تكن بطلًا وبالنهاية مصيرك القتل

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية