المقاومة الشعبية: هدم منزل عائلة الأسير شلبي لن يثني شعبنا عن طريق الجهاد والمقاومة

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الشعبية صباح اليوم الخميس "أن هدم الاحتلال لمنزل عائلة الأسير منتصر شلبي لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي والاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".



ودعت في تصريح صحفي لها أهالي الضفة والقدس وأراضي 48 لتفعيل العمل المقاوم بكافة أشكاله لتكون ثورة في وجه الظلم وبركاناً فلسطينياً يحرق كل المستوطنين.



وشددت على أن استمرار حالة الصمت العربي والدولي على هذه الاعتداءات الإسرائيلية يدلل على الانحياز الكامل للقاتل وإلغاء كافة القوانين الدولية الحامية لحقوق الشعوب المحتلة وحقها الدفاع عن أرضها وشعبها والعيش بحرية وكرامة.