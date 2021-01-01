الكونغرس يخصص تمويلا لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

واشنطن/سما/

أقرت لجنة مخصصات الصرف في الكونغرس الأميركي، بندا يخصص تمويلا لتنفيذ خطة إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في مدنية القدس.

وصوت لصالح مشروع القانون 32 عضوا وعارضه 25.

ويشير التقرير المصاحب لمشروع القانون إلى أن اللجنة تخصص "أموالاً كافية" لإعادة فتح القنصلية، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وبحسب التقرير، يطلب من وزير الخارجية أنطوني بلينكين، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول إعادة الافتتاح والذي يجب أن يتضمن جدولاً زمنياً لاستعادة مستويات التوظيف داخل القنصلية ومدى استكمال هذه البعثة الدبلوماسية للاستراتيجية الأوسع لتحسين العلاقات مع الشعب الفلسطيني.