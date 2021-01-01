أول تعليق من حماس على تفجير الاحتلال منزل الأسير منتصر شلبي

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن تفجير الاحتلال لمنزل الاسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، هو فعل هجمي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات اجرامية.

وأكدت الحركة عبر الناطق باسمها، حازم قاسم، أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد عجزه الكامل في وقف ثورة شعبنا في الميدان، ويدلل على غباء المستعمر الصهيوني الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين وفشل في كل مرة في كسر ارادة النضال لشعبنا الثائر.

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.



وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية، حاصرت عند منتصف الليل، منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، تمهيدًا لهدمه.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة، أن قوات الاحتلال أخلت عدة منازل مجاورة لمنزل الأسير شلبي استعدادًا لتفجير المنزل بهدف تدميره بالكامل.