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مشاورات مغربية إسرائيلية في الرباط

الخميس 08 يوليو 2021 06:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات مغربية إسرائيلية في الرباط



الرباط/سما/

 أجرى المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية، السفير فؤاد يازوغ، الأربعاء، مباحثات مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من تل أبيب.

وأفاد مصدر من الخارجية المغربية بأن المسؤولين تطرقا للعلاقات الثنائية، فضلا عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التحديات الشاملة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة.

وتباحث الوفد الإسرائيلي أيضا، في مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، مع ممثلين عن مؤسسات حكومية، وعالم الأعمال والقطاع الخاص، حول الفرص الاقتصادية الثنائية والثلاثية.

في سياق متصل، أعلن رسميا عن تسجيل غرفة التجارة الاسرائيلية المغربية في تل أبيب؛ وجاء هذا الإعلان في تدوينة للباحثة الإسرائيلية إينات ليفي، المتخصصة في السياسات الخارجية الإسرائيلية الإقليمية وخريجة معهد إيتفيم، حيث اعتبرت أن لدى أعضاء الغرفة إرادة قوية في تطوير العلاقات بين البلدين. وقالت إنها تنتظر بفارغ الصبر الإعلان من الجانب المغربي عن ميلاد هذه الغرفة، حتى يقع الإعلان عن افتتاحها الرسمي.

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