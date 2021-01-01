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عرعرة النقب: 10 إصابات بحادث طرق

الخميس 08 يوليو 2021 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرعرة النقب: 10 إصابات بحادث طرق



النقب/سما/

أُصيب 10 أشخاص، إثر حادث طرق وقع بين عدّة مركبات، عند مدخل بلدة عرعرة النقب، جنوبيّ البلاد، مساء اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث إثر اصطدام ثلاث مركبات ببعضها عند مدخل البلدة.

ووصلت إلى المكان طواقم إنقاذ وإسعاف، وعملت على تخليص عالقين، وعلى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وقدّمت الطواقم الطبية، العلاج لمصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وأُصيب بجراح متوسطة، فيما أُصيب 9 آخرون بجراح طفيفة. وتمّ نقل جميع المصابين إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج.

ويأتي الحادث، بعد ساعات من مصرع شخص في حادث طرق كذلك، وقع على شارع رقم 90، جنوبي البلاد.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 180 شخصا بينهم 45 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 1 تموز/ يوليو 2021، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

#عرعرة النقب #حادث طرق

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