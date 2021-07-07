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رسميا: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع سيرجو راموس

الخميس 08 يوليو 2021 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع سيرجو راموس



باريس/سما/


أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع نجم المنتخب الإسباني سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد السابق.

وأفاد الموقع الإلكتروني للفريق الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الفريق الباريسي تعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، ليقود دفاع الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.


وأكد الموقع أن فريق نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بيانا أوضح من خلاله، أن سيرجيو راموس، قد وقع للفريق، وبأنه سيرتدي رقمه التقليدي 4.

ومن جانبه، أوضح سيرجيو راموس للموقع الرسمي للفريق الفرنسي، أنه يحترك ويقدر رقمه المفضل، دوما 4، بدعوى امتلاكه منذ بداية مشواره الكروي، وبان هذا الرقم كثيرا ما جلب له الحظ السعيد.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف حكيمي، حتى عام 2026، قادما من "إنتر ميلان" الإيطالي.

#باريس سان جيرمان #سيرجيو راموس

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