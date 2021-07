رسميا: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع سيرجو راموس

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع نجم المنتخب الإسباني سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد السابق.

وأفاد الموقع الإلكتروني للفريق الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الفريق الباريسي تعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، ليقود دفاع الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

✅ Ramos is now officially a Parisian player, but the club has not yet released a photo or video



???????? @psglive_ ????????https://t.co/LaPod1elYN