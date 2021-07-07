رسميا: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع سيرجو راموس

باريس/سما/



أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع نجم المنتخب الإسباني سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد السابق.

وأفاد الموقع الإلكتروني للفريق الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الفريق الباريسي تعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، ليقود دفاع الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

✅ Ramos is now officially a Parisian player, but the club has not yet released a photo or video



???????? @psglive_ ????????https://t.co/LaPod1elYN — PSG LIVE (@psglive_) July 7, 2021



وأكد الموقع أن فريق نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بيانا أوضح من خلاله، أن سيرجيو راموس، قد وقع للفريق، وبأنه سيرتدي رقمه التقليدي 4.

ومن جانبه، أوضح سيرجيو راموس للموقع الرسمي للفريق الفرنسي، أنه يحترك ويقدر رقمه المفضل، دوما 4، بدعوى امتلاكه منذ بداية مشواره الكروي، وبان هذا الرقم كثيرا ما جلب له الحظ السعيد.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف حكيمي، حتى عام 2026، قادما من "إنتر ميلان" الإيطالي.