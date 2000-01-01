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لابيد يوجه دعوة رسمية لنظيره المغربي لزيارة تل أبيب

الخميس 08 يوليو 2021 06:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يوجه دعوة رسمية لنظيره المغربي لزيارة تل أبيب



القدس المحتلة/سما/


تلقى وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة، الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة تل أبيب، من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى بوريطة بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي آلون أوشبيز، الذي يزور الرباط منذ أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على تويتر اليوم: "نقل اليوم (الأربعاء) مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشبيز رسالة باسمي إلى وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة وبها دعوة للقيام بأول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل".

وأضاف لابيد "استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين".


وتابع لابيد: "أتطلع إلى تعزيز العلاقات السياسية بين إسرائيل والمغرب وبناء تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي بين البلدين".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن "تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين (إسرائيل والمغرب)، والمتوقع أن يتم خلال أسابيع قليلة، سيشجع العلاقات بين الشعبين ويعزز قطاع السياحة في البلدين".


وفي وقت سابق اليوم، استقبل وزير الخارجية المغربي بالرباط المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد إسرائيلي.

كما أجرى المسؤول الإسرائيلي مباحثات مع نظيره المغربي فؤاد يازوغ حول "سبل تطوير العلاقات الثنائية، وسبل إضفاء مضمون على هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل"، بحسب بيان للخارجية المغربية.

وكان المغرب وإسرائيل قد أعلنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف العلاقات بينهما والتي توقفت عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب ذلك رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.

#لابيد #ناصر بوريطة #المغرب #تل ابيب #التطبيع مع اسرائيل

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