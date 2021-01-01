الاحتلال يحاصر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا شمال رام الله تمهيدا لهدمه

رام الله/سما/

اقتحمت، الليلة، قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافة عسكرية، بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير منتصر الشلبي، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مواجهات اندلعت في محيط منزل الأسير شلبي، اطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون ان يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شلبي (44 عامًا) أثناء تواجده في بلدة سلواد شرق رام الله في السادس من أيار/ مايو المنصرم.

وكانت محكمة الاحتلال، ردت في 23 حزيران المنصرم التماسا قدمته عائلة الاسير شلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.