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شرطة دبي تكشف تفاصيل الحريق الذي اندلع بإحدى الحاويات بميناء جبل علي

الخميس 08 يوليو 2021 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة دبي تكشف تفاصيل الحريق الذي اندلع بإحدى الحاويات بميناء جبل علي



دبي/سما/

كشفت شرطة دبي، اليوم الخميس، تفاصيل الحريق الذي اندلع بإحدى الحاويات بسفينة شحن صغرة في ميناء جبل علي الإماراتي. 

وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تلفزيونية إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق.  


وأكد المري أنه لا توجد إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية بالميناء، موضحا أنه لا توجد مواد مشعة والحريق سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة، بحسب قناة العربية السعودية. 

وأمس الأربعاء، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب أن: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

ويعد ميناء جبل علي الذي تديره وتشغله موانئ دبي العالمية، أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويضم مصنع "دوبال" وهو  أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة صناعية حرة. وتبعد منطقة جبل علي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبوظبي.

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