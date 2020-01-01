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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتبلغ نهائي يورو 2020 لأول مرة في التاريخ (فيديو)

الخميس 08 يوليو 2021 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتبلغ نهائي يورو 2020 لأول مرة في التاريخ (فيديو)



برازيليا/سما/

تأهل منتخب إنجلترا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره الدنماركي، إثر فوزه عليه (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وسجل الدنماركي الشاب ميكيل دامسغارد (21 عاما) لاعب خط وسط فريق سامبدوريا الإيطالي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.


ورد منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف التعادل جاء بـ"نيران صديقة" سجله قائد المنتخب الدنمارك وقلب دفاعه النابض سيمون كايير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.


وتلقت شباك الإنجليزي جوردان بيكفورد (27 عاما) حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة" أول هدف في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020". 

واقتنص النجم الإنجليزي هاري كين هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.


وضرب المنتخب الإنجليزي المتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، موعدا فيه مع نظيره الإيطالي، الذي بلغ نهائي النسخة الحالية للبطولة القارية، على حساب منتخب إسبانيا، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في لندن.

وستقام المباراة النهائية للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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