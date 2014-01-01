انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

دبي/سما/

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

وذكرت وسائل اعلام امارتية أن هناك أنباء عن انفجار كبير في ميناء جبل علي في دبي.

وأضافت أن الانفجار هو لناقلة نفط انفجرت أثناء رسوها في ميناء ميناء جبل علي.

وأفادت مصادر لقناة العربية أنه يوجد انفجار في سفينة راسية قبالة جبل علي في دبي

وقالت وسائل إعلام إماراتية أن الحريق ناجم عن انفجار موضعي جنوبي دبي قرب مخازن وقود.

وأكد مكتب دبي الإعلامي أن الانفجار وقع داخل حاوية على متن إحدى السفن بميناء جبل علي وطواقم الإطفاء تشرع بإخماد النيران بالمكان.

وأضاف "الحريق الذي اندلع على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات.