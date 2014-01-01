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لجنة الدفاع عن أراضي سلوان تعقد اجتماعا من أجل منع تسريب الأراضي

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الدفاع عن أراضي سلوان تعقد اجتماعا من أجل منع تسريب الأراضي



القدس المحتلة /سما/

عقدت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان اجتماعا لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها عائلة القراعين في حث أهالي سلوان في القدس المحتلة، على وقف منازلهم وقف ذُرّي حتى تبقى لأفراد عائلاتهم.

وناقش المجتمعون الآليات الواجب اتخاذها لإنجاح هذه الوسيلة التي ستمنع وتحد من عمليات التسريب التي تتم في سلوان، بحضور تجمع مؤسسات سلوان ومجلس عائلة القراعين.

وشدد المجتمعون على ضرورة دعوة طاقم من المحامين من أبناء البلد للتدارس في الآليات القانونية الواجب اتباعها للحفاظ على البشر والحجر، وعدم الوقوع بما لا يحمد عقباه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها أهل سلوان بشكل خاص وفي القدس بشكل عام.

وأكدوا على ضرورة توعية المواطنين للتوجه إلى وقف منازلهم وأراضيهم، والسير قدماً في تبنى هذه المبادرة حين اكتمال أركانها وآلية العمل بها.

إضافةً إلى دعوة الشخصيات الدينية والوطنية والمؤسساتية وتحت غطاء رسمي من المؤسسات الرسمية لعقد مؤتمر صحفي لدعم هذا التوجه.

كما وأثنى جميع الحاضرون على المبادرة التي انبثقت من عائلة القراعين؛ لأن هذا الأمر يهم كل حر وشريف في بلدة سلوان التي تتحطم عليها كل المؤامرات.

#لجنة الدفاع عن أراضي سلوان #القدس #تسريب الاراضي

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