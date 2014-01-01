القوى الوطنية والإسلامية تدعو المجتمع الدولي التدخل لمنع العدوان على شعبنا

غزة /سما/

قال بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إن ذكرى معركة "العصف المأكول" تحتم على المجتمع الدولي التدخل بقوة من أجل منع جيش الاحتلال من الاستمرار في العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.

وطالب بيان اللجنة، المجتمع الدولي للتدخل بسرعة من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال في معركة العصف المأكول عام 2014 وأيضًا في معركة "سيف القدس" الأخيرة.

وتوافق اليوم الذكرى السابعة لمعركة العصف المأكول حيث تصدي شعبنا ومقاومته الباسلة للعدوان الهمجي لجيش الاحتلال على قطاع غزة وسطر ملحمة من الصمود في مواجهة الاحتلال.

وقال البيان: لقد شكلت معركة العصف المأكول نقطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث تعمدت وحدة الشعب والمقاومة في مواجهة العدوان علي مدى واحد وخمسين يوماً من الصمود والرد بقوة على هجمات الاحتلال جواً وبراً وبحراً رغم الحجم الهائل لاستخدام القوة لتدمير قطاع غزة إلا أن شعبنا ومقاومته أصروا على رفض الاستسلام لشروط الاحتلال وصمدت المقاومة حتى استطاعت أن تفرض رؤيتها على الاحتلال وداعميه ومؤيديه.

وأكد بيان اللجنة أن المقاومة ستبقى حقاً مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة والاستقلال الوطني.