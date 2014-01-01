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الجهاد تنعى الراحل أحمد جبريل

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تنعى الراحل أحمد جبريل



غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، الراحل الرفيق القائد أحمد جِبْرِيل "أبو جهاد"، الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة.

وقالت الجهاد في بيان، إن جبريل أحد القادة التاريخيين في مسيرة التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني .

وأضافت:" تتقدم الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من رفاق الراحل الكبير وقيادة وكوادر الجبهة الشعبية - القيادة العامة ، كما تتقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الرفيق القائد وأبنائه".

وتابعت:" سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء".

وأكدت الجهاد الاسلامي في هذه المناسبة، على الاستمرار في نهج الصمود والثبات وطريق المقاومة والتحرير.

#الجهاد الاسلامي #احمد جبريل

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