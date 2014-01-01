الجهاد تنعى الراحل أحمد جبريل

غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، الراحل الرفيق القائد أحمد جِبْرِيل "أبو جهاد"، الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة.

وقالت الجهاد في بيان، إن جبريل أحد القادة التاريخيين في مسيرة التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني .

وأضافت:" تتقدم الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من رفاق الراحل الكبير وقيادة وكوادر الجبهة الشعبية - القيادة العامة ، كما تتقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الرفيق القائد وأبنائه".

وتابعت:" سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء".

وأكدت الجهاد الاسلامي في هذه المناسبة، على الاستمرار في نهج الصمود والثبات وطريق المقاومة والتحرير.