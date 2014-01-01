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فصائل فلسطينية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف في غزة

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف في غزة



غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم إن وفاة شادي نوفل ليست الحادثة  الأولى من نوعها، إذ أن هناك انتهاكات متكررة بحق المعتقلين في غزة.

وأكد غنيم، في حديث إذاعي له، أن حزب الشعب منذ لحظة وفاة نوفل طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على أسباب الوفاة، وأن تعلن نتائج التحقيق للعامة، وإذا كان هناك أطراف متورطة العمل على محاسبتهم.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب وفاة نوفل، وإعلان النتائج.

وأضاف أبو ظريفة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، أن على جميع الفصائل الوطنية احترام قوانين حقوق الإنسان للحفاظ على النسيج المجتمعي وسد الطريق أمام كل من يحاول حرف البوصلة الوطنية عن وجهتها ضد الاحتلال.

وحمل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إياد نصر، حركة حماس في غزة، المسؤولية كاملة عن وفاة المعتقل لديها شادي نوفل، معتبرا أن وفاته تؤشر إلى وجود حالة يجب مراجعتها بشأن التعامل مع المعتقلين لديها .

وطالب نصار بتشكيل لجنة تحقيق حيادية للوقوف على ملابسات الوفاة.

وكشف الناطق باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي ظروف وملابسات وفاة الموقوف في سجن محافظة الوسطى شادي نوفل.

وأوضح البطنيجي في تصريح صحفي أن نوفل موقوف على قضية جنائية، وأجرى عملية قلب مفتوح قبل دخوله للسجن، وكان يقضي إجازة نهاية الأسبوع ليومين مع أهله.

وأشار البطنيجي إلى أن هذه الإجازات في غزة تُمنح للموقوفين الذين يخدمون زملاءهم بالسجن، وتوفي إثر جلطة بعد نقله من البيت للمستشفى.

#حزب الشعب #الفصائل الفلسطينية #وفاة شادي نوفل #غزة #الشرطة الفلسطينية

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