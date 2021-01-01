الشيخ يستقبل رئيس بعثة اللجنة الرباعية والقنصل الإيطالي العام

رام الله /سما/

استقبل يوم امس وصباح اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله رئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين جون كلارك والقنصل الإيطالي العام في القدس جوسيبي فيديلي.

وتم التباحث مع الضيوف حول آخر المستجدات والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات المستمرة على مدينة القدس وحي الشيخ جراح.

وأكد الوزير الشيخ على عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالجمهورية الايطالية شاكراً دعمها الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني، وثمن جهود اللجنة الرباعية لدورها في حل سياسي وعادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.