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"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

الأربعاء 07 يوليو 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021-2022 ابتداءً من يوم غد الخميس 08/07/2021 من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: http://hr.in.ps

ودعت الوزارة كافة المتقدمين للوظائف والذين تم قبول طلباتهم واجتازوا امتحان التوظيف بنجاح؛ لمراجعة وتدقيق بياناتهم كافة من حيث الشهادات العلمية والمعدلات والخبرات العملية بما فيها (أيام العمل كبديل ) والحالات الخاصة.

وبيّنت "التربية" أنه في حال وجود عدم تطابق في البيانات؛ ينبغي على صاحب الطلب شخصيا مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدّم بطلبه فيها، لتعبئة نموذج مخصص لذلك في المديرية، في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء 13/07/2021، حيث سيتم اعتماد البيانات بشكل نهائي ويتحمل المتقدم مسؤولية صحة تلك البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أن نشر البيانات سيستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد 11/07/2021.

#التربية والتعليم #طلبات التوظيف #الوظائف التعليمية

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